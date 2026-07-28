Αντίο, νωπά σεντόνια: Η Ashlyn Needham εξηγεί πως θα λύσετε ένα από τα πιο ενοχλητικά οικιακά προβλήματα.

Φανταστείτε το εξής: Είναι αργά το βράδυ. Είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε, αλλά πρώτα πρέπει να στρώσετε το κρεβάτι με τα σεντόνια που μόλις τελείωσαν από το στεγνωτήριο. Ανοίγετε την πόρτα, τραβάτε τα σεντόνια και βρίσκεστε μπρστά σε μια μπλεγμένη, κι ακόμα νωπή, μάζα.

Αν η παράπανω εικόνα σας είναι οικεία, υπάρχουν ορισμένα κόλπα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να αποτρέψετε τα σεντόνια από το να μπερδεύονται μεταξύ τους.

Τινάξτε καλά τα σεντόνια

Πριν δοκιμάσετε οποιαδήποτε άλλη τακτική, η Elizabeth Shields, ειδική στο πλύσιμο ρούχων στη SuperCleaning στο Λούισβιλ του Κεντάκι, συνιστά να τινάξετε καλά τα σεντόνια σας. «Η πρώτη μου συμβουλή είναι να τα τινάξετε πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο. Όσο πιο απλωμένα είναι, τόσο καλύτερα θα περιστρέφονται».

Συνιστά επίσης τη μείωση της ποσότητας των σεντονιών που πλένετε ανά κύκλο για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο στο στεγνωτήριο:

«Όταν υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να περιστρέφονται ελεύθερα, με αποτέλεσμα να μη στεγνώνουν ομοιόμορφα».

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Ρίξτε μέσα μπαλάκια στεγνωτηρίου ή μπαλάκια του τένις

Αν δοκιμάσετε να τα τινάξετε ή να μειώσετε το φορτίο και τα σεντόνια σας εξακολουθούν να βγαίνουν νωπά, μπορείτε να δοκιμάσετε το κόλπο με τα μπαλάκια στεγνωτηρίου ή τα μπαλάκια του τένις.

«Ρίξτε μέσα μερικά μπαλάκια στεγνωτηρίου (ή ακόμα και μπαλάκια του τένις) για να βοηθήσετε στον διαχωρισμό των υφασμάτων. Είναι επαναχρησιμοποιούμενα, οπότε είναι διπλό όφελος!»

Αυτό το κόλπο λειτουργεί απορροφώντας την επιπλέον υγρασία που αφήνει τα σεντόνια νωπά, επιταχύνοντας έτσι το στέγνωμα.

Δεν έχετε πρόχειρα μπαλάκια στεγνωτηρίου ή τένις; Αυτό το κόλπο λειτουργεί εξίσου καλά με μια καθαρή πετσέτα!

Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία

Μπορεί να φαίνεται παράλογο να ρυθμίσετε τον κύκλο σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά σύμφωνα με τη Shields, μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στο να μην τυλίγονται τα σεντόνια σε μπάλα.

«Προτιμάται μια χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας, ώστε να δίνεται στα σεντόνια περισσότερος χρόνος για να στεγνώσουν ομοιόμορφα. Ναι, μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα είναι λεία, και όχι μπερδεμένα, σεντόνια. Η χαμηλή θερμοκρασία και η χαμηλή ταχύτητα είναι ο σωστός δρόμος».

Ψεκάστε με ένα σπρέι αφαίρεσης τσακίσεων

Εκτός από το ότι τα τυλιγμένα σεντόνια οδηγούν σε ανομοιογενές στέγνωμα, προκαλούν επίσης ανεπιθύμητες τσακίσεις. Ευτυχώς, υπάρχουν προϊόντα στην αγορά για την εξάλειψη των τσακίσεων και την αποτροπή της συσσώρευσης των σεντονιών καθώς περιστρέφονται.

«Πάρτε ένα σπρέι αφαίρεσης τσακίσεων! Βοηθά στο να μαλακώνει το ύφασμα και το εμποδίζει να "μαζεύεται" τόσο πολύ. Επιπλέον, τα σεντόνια σας θα βγουν πιο λεία! Απλώς ψεκάστε τα ελαφρά πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο», λέει η Shields.

Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο στεγνωτήριο

Τα τυλιγμένα σεντόνια μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός μικρού στεγνωτηρίου. Εάν έχετε τον προϋπολογισμό για να αναβαθμίσετε τη συσκευή, η Shields λέει ότι η αγορά ενός μεγαλύτερου στεγνωτηρίου θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.

«Ένα στεγνωτήριο τυπικού μεγέθους μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ μικρό για σεντόνια μεγέθους King ή ακόμη και Queen size. Εάν έχετε τη δυνατότητα ή τον προϋπολογισμό, αναβαθμίστε σε ένα μεγαλύτερο στεγνωτήριο».

Επιλέξτε σεντόνια «Quick-Dry»

Εάν έχετε κουραστεί να ασχολείστε με τυλιγμένα σεντόνια, μια άλλη συμβουλή που συνιστά η Shields είναι η αγορά καινούργιων σεντονιών - συγκεκριμένα, σεντονιών γρήγορου στεγνώματος.

«Αν ψάχνετε για σεντόνια, επιλέξτε αυτά που φέρουν την ετικέτα "quick-dry". Στεγνώνουν γρηγορότερα κι έτσι υπάρχει λιγότερος χρόνος για να τυλιχτούν σε μπάλα. Αυτή είναι μια εξαιρετική μακροπρόθεσμη λύση αν τα μπλεγμένα σεντόνια σας εκνευρίζουν. Και επιπλέον, εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια!».

Πηγή: Southern Living