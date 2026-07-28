Oι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «learn Greek» (μάθε ελληνικά) αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο που δεν περιορίζεται μόνο στη συζήτηση γύρω από την ταινία: μετά την κυκλοφορία της σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που μαθαίνουν ελληνικά!

Σύμφωνα με την Independent, η ταινία έχει σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Συγκέντρωσε περισσότερα από 640 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε μόλις εννέα ημέρες.

Το γεγονός ότι είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε μορφή IMAX συνέβαλε στην επιτυχία της, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν τη διαχρονική γοητεία του αρχαίου ποιήματος του Ομήρου, το οποίο γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια.

Σύμφωνα με τα Google Trends, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «learn Greek» (μάθε ελληνικά) αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η ειδικός στις τάσεις εκμάθησης γλωσσών της πλατφόρμας Preply, Μάντελιν Ένος, δήλωσε στους Times: «Η Οδύσσεια του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που μιλιέται σήμερα στην Ελλάδα. Τα αρχαία ελληνικά προσφέρουν τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το αυθεντικό κείμενο του Ομήρου και τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ τα νέα ελληνικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να επικοινωνούν με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας».

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Παράλληλα, οι πωλήσεις της «Οδύσσειας» έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία, σε σύγκριση με μόλις 5.000 το 2025.

Με πληροφορίες από Independent