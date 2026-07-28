Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, την επόμενη εβδομάδα θα έχει φτάσει και ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο θεατές στις ελληνικές αίθουσες.

Λίγο οι μπόρες του Σαββατοκύριακου, λίγο ότι οι πρώτοι αδειούχοι είναι σε mood, «όπου φύγει, φύγει», και η προσέλευση στα σινεμά άγγιξε τους 176.065 θεατές, γνωρίζοντας μικρή μείωση το τετραήμερο 23 έως 26 Ιουλίου 2026.



Η Οδύσσεια συνεχίζει να κρατάει τα σκήπτρα του ελληνικού (όπως και του παγκόσμιου) box office. Μέχρι στιγμής, πάνω από 400.000 θεατές έχουν πάει σε κάποια αίθουσα της χώρας για να απολαύσουν την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν.



Σταθερά στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Toy Story 5», που πρόσφατα έγινε η πιο εμπορική ταινία παγκοσμίως για το 2026 (μέχρι να το ξεπεράσει η Οδύσσεια).



Η μαύρη κωμωδία, «Συμπέθεροι από Σόι 2» τερματίζει τρίτη, σπρώχνοντας την «Εμμονή» στην τέταρτη θέση, που μετά από έξι εβδομάδες κυκλοφορίας, συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική της.



Την πρώτη πεντάδα της λίστας, κλείνει η live action ταινία της Disney, «Βαϊάνα», η οποία, εντός και εκτός Ελλάδας, συνεχίζει την πορεία της ασθμαίνοντας.



{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=ZiHf8rIMVPTouOi9}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 23 έως 26 Ιουλίου 2026