Η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Νέα στρατηγική συμφωνία για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων, κοινωνικών σχημάτων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα υπέγραψαν η Alpha Bank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος InvestEU.

Η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεων σε κεφάλαια και την ενίσχυση επενδύσεων με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank θα διαθέτει μικροχρηματοδοτήσεις έως 50.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Microfinance. Οι χρηματοδοτήσεις απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την ανάπτυξη και την επέκταση της δραστηριότητάς τους.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Social Entrepreneurship θα παρέχονται εξειδικευμένα εργαλεία ρευστότητας σε κοινωνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στρατηγική αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία, σε μία περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητάς τους.

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Ο επικεφαλής των επιχειρηματικών προϊόντων της Alpha Bank, Γιώργος Τσαγκαράκης, σημείωσε ότι η τράπεζα συνεχίζει να διοχετεύει ευρωπαϊκούς πόρους στην πραγματική οικονομία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο για τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, στο οποίο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, υπογράμμισε ότι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τις μικρότερες επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μέσω του InvestEU, όπως ανέφερε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα να στηρίζουν επιχειρηματίες που επενδύουν στην καινοτομία, στις δεξιότητες και σε δραστηριότητες με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στη σημασία της συνεργασίας αναφέρθηκε και η διευθύνουσα σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Marjut Falkstedt, επισημαίνοντας ότι αποστολή του ΕΤαΕ δεν περιορίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά επεκτείνεται στην ενίσχυση μιας ισχυρότερης επενδυτικής κουλτούρας μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Η συνεργασία με την Alpha Bank, σύμφωνα με την ίδια, αντανακλά την κοινή επιδίωξη για χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα.

Το InvestEU αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων προς επενδύσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το πρόγραμμα ενοποιεί σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με στόχο την απλούστευση και την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων.

Το Ταμείο InvestEU στηρίζεται σε εγγύηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 26,2 δισ. ευρώ, η οποία παρέχεται σε εταίρους εφαρμογής ώστε να ενισχύεται η δυνατότητά τους να αναλαμβάνουν επενδυτικό κίνδυνο. Μέσω του μηχανισμού αυτού εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.