Όταν η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων λογαριάζονται ως «εμπόδιο» στην κερδοφορία, το έγκλημα δεν είναι «απρόβλεπτο», είναι προδιαγεγραμμένο, σημειώνει το Συνδικάτο Τροφίμων Αργολίδας - Κορινθίας.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά στα Εξαμίλια, που στοίχησε την ζωή σε έναν εργάτη.

Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Από το εσωτερικό της μονάδας ανασύρθηκε χθες νεκρός ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Η σορός του εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφός του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

«Τα εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, όπως αυτό που έγινε στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά θεωρούνται κόστος και απορρίπτονται από τους εργοδότες και το κράτος», σημειώνει το Συνδικάτο Τροφίμων Αργολίδας - Κορινθίας.

«Η ένταση της εκμετάλλευσης, με τα εξαντλητικά ωράρια και την εντατικοποίηση, το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι ανεπαρκείς έλεγχοι, η ανοχή στην εργοδοτική ασυδοσία και οι αδειοδοτήσεις με διαδικασίες "άρπα κόλλα" συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους και εκτεθειμένους καθημερινά σε σοβαρούς και θανάσιμους κινδύνους».

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Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Η έκρηξη που στοίχησε την ζωή σε ένα 67χρονο εργάτη σημειώθηκε στις 13:30 της Δευτέρας. Εντός του εργοστασίου βρίσκονταν ακόμη τέσσερις ακόμη εργαζόμενοι που πρόλαβαν να βγουν σώοι από τον χώρο, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας της Πυροσβεστικής, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε παράλληλα ότι «δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, από την οποία, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, προκλήθηκε έκρηξη».

«Αν δεν τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

Τι ακριβώς εργασίες γίνονταν στο εργοστάσιο; Είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες και την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών (προπάνιο, οινόπνευμα) στον χώρο; Η ποσότητα του οινοπνεύματος ήταν η προβλεπόμενη, πότε και από ποιον είχε ελεγχθεί;

Είχαν ελεγχθεί ή/και συντηρηθεί και πότε οι εγκαταστάσεις και οι δεξαμενές για πιθανές διαρροές; Υπήρχαν επικαιροποιημένα σχέδια και άδεια λειτουργίας;

Ο άτυχος εργάτης ήταν μόνιμος στο εργοστάσιο ή εργολαβικός – εξωτερικός «συνεργάτης»; Αν δεν ήταν μόνιμος, ήξερε τις ακριβείς συνθήκες στις οποίες δούλευε;

13 άνθρωποι χάνονται κάθε μήνα σε εργατικά δυστυχήματα

Το εργατικό δυστύχημα στα Εξαμίλια δεν αποτελεί δυστυχώς μια οδυνηρή εξαίρεση. Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη σε εργοστάσιο από τις αρχές του χρόνου.

Στις 26 Ιανουαρίου, πέντε εργαζόμενες ανασύρθηκαν νεκρές από το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες μετά την τραγωδία αποκάλυψαν «κρυφές» δεξαμενές, ανεπαρκή πυρασφάλεια και μη πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.

Στις 9 Ιουλίου, σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι τρεις διασωληνώθηκαν, λόγω σοβαρών εγκαυμάτων. Τρεις ημέρες αργότερα, ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα στοιχεία από τα εργατικά δυστυχήματα αποτυπώνουν τη φριχτή πραγματικότητα: μέχρι τις 30 Ιουνίου περισσότεροι από 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους δουλεύοντας - που σημαίνει περισσότεροι από 13 νεκροί εργαζόμενοι τον μήνα.

Αριθμός τρομακτικός αν συγκριθεί με τα επίσημα στοιχεία για την περσινή χρονιά, τα οποία όμως σύμφωνα με πολλούς ειδικούς δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα.

Τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025 αναφέρουν πως την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 47 θάνατοι εργαζομένων, έναντι 48 το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ, ωστόσο, 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους δουλεύοντας το 2025 και 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Εξάλλου, όπως σημείωνε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Ιανουάριο, στον απόηχο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σύμφωνα με την Eurostat στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30%-40% των εργατικών ατυχημάτων.