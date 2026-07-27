«Οι συνταξιοδοτήσεις ήταν γνωστές από τον Μάρτιο. Γιατί η προκήρυξη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών την 1η Σεπτεμβρίου;»

Από τις αρχές Μαρτίου ήταν ήδη γνωστό ποιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων επρόκειτο να αποχωρήσουν στις 31 Αυγούστου, καθώς είχε εκπνεύσει η προθεσμία ανάκλησης των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Επομένως, το αυτονόητο θα ήταν να είχαν δρομολογηθεί εγκαίρως όλες οι αναγκαίες διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι νέοι Διευθυντές να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Αντί αυτού, επιλέγεται να προκηρυχθούν οι κενούμενες θέσεις Διευθυντών την 1η Σεπτεμβρίου 2026, την ίδια ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Πρόκειται για μια επιλογή που μαρτυρά έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού και δημιουργεί εύλογο προβληματισμό. Η καθυστέρηση αυτή είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, και μάλιστα στην κρισιμότερη περίοδο της σχολικής χρονιάς.

Η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων δεν αποτελεί τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όταν οι αποχωρήσεις ήταν γνωστές πέντε μήνες νωρίτερα, η επιλογή της τελευταίας στιγμής δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε εύλογη ούτε αποτελεσματική. Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από σοβαρό σχεδιασμό, πρόβλεψη και συνέπεια, όχι από αποφάσεις που μεταθέτουν τα προβλήματα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.