Το «Φεγγάρι του Ελαφιού» θα φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό στις 29 Ιουλίου.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τον καλοκαιρινό ουρανό θα φωτίσει η Πανσέληνος του Ιουλίου ή αλλιώς, το «Φεγγάρι του Ελαφιού» και τρία σημεία της Αθήνας ανοίγουν τις πόρτες τους με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους.



Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζει Full Moon Sleepover και μια ολονύκτια καλοκαιρινή γιορτή, κάτω από το φως του φεγγαριού με προβολές ταινιών, silent disco, παιχνίδι, καγιάκ στο Κανάλι και άλλες δωρεάν δραστηριότητες.



Η βραδιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα είναι γεμάτη ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ και πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους: silent disco πάρτι, βόλτες με καγιάκ στο Κανάλι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, yoga, Κυνήγι Θησαυρού για ενήλικες με θέα το γεμάτο φεγγάρι.

Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτι…. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.



Παράλληλα, από την Τετάρτη 29 Ιουλίου, το Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης μετατρέπεται σε υπαίθριο σινεμά και γεμίζει με αγαπημένες ταινίες και δωρεάν προβολές για μικρούς και μεγάλους. Το βράδυ της Πανσελήνου (στις 21:00), θα προβληθεί η ταινία «Μαδαγασκάρη».



Στην Γ' Μαρίνα Γλυφάδας, ακριβώς δίπλα στο κύμα, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στους: Γρηγόρη Μπιθικώτση, Βίκυ Μοσχολιού και Στέλιου Καζαντζίδη. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:30 με ερμηνευτές τους: Λένα Αλκαίου, Σωτήρη Δογάνη και Κατερίνα Μεγάλου.



Στα Λιπάσματα - Φεστιβάλ Δίπλα στη Θάλασσα, του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στον Πολυχώρο Λιπασμάτων θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Εισβολέα (Κεντρική Σκηνή Σιλό στις 21:00), επίσης με ελεύθερη είσοδο.