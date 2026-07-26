Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συζητήσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 καλλιτεχνών.

Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον Γερμανό δραματουργό και ποιητή Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα... ξέρει να σκέφτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!», το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή έχει ήδη ξεκινήσει τις εκδηλώσεις του σε δεκάδες πόλεις της χώρας, με την κορύφωσή τους να προγραμματίζεται για τις 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στο Ίλιον.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος πολιτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων, με στόχο – όπως αναφέρει η ΚΝΕ – να αποτελέσει χώρο συνάντησης, διαλόγου και έκφρασης για τη νεολαία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική συγκέντρωση του Φεστιβάλ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Όπως επισημαίνει η ΚΝΕ, το φετινό σύνθημα του Φεστιβάλ, εμπνευσμένο από τον Μπρεχτ, αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής σκέψης, της αμφισβήτησης, της διεκδίκησης και της ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία. Μέσα από τις εκδηλώσεις, οι οργανώσεις της επιδιώκουν να ανοίξουν διάλογο με χιλιάδες νέους και νέες για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, προβάλλοντας τις θέσεις του ΚΚΕ για το μέλλον της κοινωνίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=LwDXzYkabbI}

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