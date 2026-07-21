Ταινίες για μικρούς και μεγάλους με δωρεάν είσοδο.

Για ακόμα μια χρονιά, το Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης μετατρέπεται σε υπαίθριο σινεμά και γεμίζει με αγαπημένες ταινίες για μικρούς και μεγάλους.



Οι προβολές θα είναι δωρεάν για όλους, θα ξεκινήσουν στις 29 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα

Μαδαγασκάρη

(μεταγλ.) | Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21:00 | 86’



Ο Άλεξ, ο Μάρτι, η Γκλόρια και ο Μέλμαν δραπετεύουν από τον ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης και καταλήγουν στη Μαδαγασκάρη. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για τη φιλία και την ελευθερία, αλλά και τη χαρά μιας απόδρασης, όπως αυτές που αναζητούμε τα καλοκαιρινά βράδια.



{https://youtu.be/orAqhC-Hp_o?si=2w6Ul_AkE7zY9txT}



500 Days of Summer

Πέμπτη 6 Αυγούστου | 21:00 | 95’



Ο Τομ πιστεύει στον έρωτα. Η Σάμερ όχι. Μέσα από μια μη γραμμική αφήγηση, η ταινία ακολουθεί τη σχέση τους, εξερευνώντας τις προσδοκίες και τις αναμνήσεις όταν μια ιστορία αγάπης δεν εξελίσσεται όπως περιμέναμε.



{https://youtu.be/PsD0NpFSADM?si=1jSBvliiox-lesir}



Μπαμπούλες Πανεπιστημίου

(μεταγλ.) | Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου | 20:00 | 104’



Πριν γίνουν η πιο αγαπημένη ομάδα τρομακτικών τεράτων, ο Μάικ και ο Σάλι ήταν συμφοιτητές. Μέσα από τη φιλία τους ανακαλύπτουν τη σημασία της συνεργασίας και του να μην τα παρατάς ποτέ.

{https://youtu.be/VxCH_spGLis?si=CgQlkFbAvvU_xpE0}



Juno

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου | 20:00 | 96’



Όταν η δεκαεξάχρονη Τζούνο μένει απρόσμενα έγκυος, καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της. Με ιδιαίτερο χιούμορ και ευαισθησία, η ταινία εξερευνά την ενηλικίωση και τις επιλογές που μας διαμορφώνουν.



{https://youtu.be/K0SKf0K3bxg?si=7dTJ7GHGU0b6o_B9}

Lady Bird

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | 20:00 | 94’



Η Κριστίν, που επιμένει να τη φωνάζουν «Lady Bird», ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το σχολείο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Μια τρυφερή και ειλικρινής ταινία για τις σχέσεις και την αναζήτηση της δικής μας φωνής.



{https://youtu.be/cNi_HC839Wo?si=b1j7By58NFXZfRKa}