Η νέα Athens Freddo Intenso κάψουλα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσα από μια καμπάνια εμπνευσμένη από τον ελληνικό freddo espresso.

Η Nespresso παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για την Athens Freddo Intenso, την πρώτη κάψουλα του brand αφιερωμένη αποκλειστικά στην εμπειρία του ελληνικού freddo espresso και freddo cappuccino, η οποία είναι διαθέσιμη στις Nespresso Boutiques παγκοσμίως.

Μέλος της συλλογής World Explorations, η νέα κάψουλα αντλεί έμπνευση από την αθηναϊκή κουλτούρα του καφέ και μεταφέρει σε όλο τον κόσμο μια από τις πιο αγαπημένες ελληνικές καθημερινές συνήθειες: τον freddo που απολαμβάνεται με παρέα, χαλαρή διάθεση και ατέλειωτες συζητήσεις.

Μια καμπάνια με Αθηναϊκά... vibes

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Αθήνα, η νέα καμπάνια αποτυπώνει τη ζωντάνια, την αυθεντικότητα και τη μοναδική ενέργεια της πόλης. Μέσα από καθημερινές στιγμές και αυθόρμητες συναντήσεις, αναδεικνύει τον καφέ ως αφορμή για σύνδεση με τους αγαπημένους μας και μικρές αποδράσεις από τη ρουτίνα.

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Με οδηγό το εμβληματικό “What Else?”, οι πρωταγωνιστές ακολουθούν την παρόρμησή τους να αναζητήσουν εκείνες τις στιγμές που αξίζει πραγματικά να μοιραστούν: ένα ηλιόλουστο αθηναϊκό μπαλκόνι, καλή παρέα και ένας απολαυστικός Athens Freddo στο χέρι.

Πέρα από τον ίδιο τον καφέ, η καμπάνια γιορτάζει μια βαθιά ριζωμένη ελληνική συνήθεια: τη χαρά του να κάνεις μια παύση μέσα στην ημέρα για να βρεθείς με φίλους, να ανταλλάξεις νέα και να απολαύσεις ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Και πλέον, με τη νέα Athens Freddo Intenso, η αυθεντική εμπειρία του freddo espresso ή cappuccino μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα και στο σπίτι.

Δείτε το Director’s Cut της καμπάνιας εδώ:

{https://youtu.be/oskgj2F8bQE?si=kLGcPQYeXTPQ08pa}

Ο Στέφανος Λοϊζος, Marketing Head της Nespresso Hellas δήλωσε: Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί δεν συμβαίνει συχνά μια παγκόσμια καμπάνια ενός διεθνούς brand να γυρίζεται στην Αθήνα. Η ομάδα της Nespresso Ελλάδας αγκάλιασε αυτή την ευκαιρία με ενθουσιασμό και περηφάνια, συμμετέχοντας ενεργά σε ένα project που θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι μέσα από αυτή την καμπάνια η μοναδική κουλτούρα του ελληνικού κρύου καφέ ταξιδεύει πέρα από τα σύνορά μας και συστήνεται σε νέους καταναλωτές διεθνώς.

Η κάψουλα για τον τέλειο freddo

Εμπνευσμένη από την έντονη κουλτούρα του ελληνικού κρύου καφέ και τον δυναμικό χαρακτήρα της Αθήνας, η Athens Freddo Intenso είναι ένα χαρμάνι 100% Arabica φτιαγμένο από περουβιανούς και ινδονησιακούς κόκκους που έχουν επιλεγεί ειδικά για την ικανότητά τους να αντέχουν σε ένα έντονο καβούρδισμα, με αποτέλεσμα έναν έντονο παγωμένο καφέ.

Είτε ως freddo espresso είτε ως freddo cappuccino, χαρίζει μια δροσερή και ισορροπημένη εμπειρία καφέ, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό αθηναϊκό coffee moment σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Μια παγκόσμια καμπάνια με ελληνική υπογραφή

Η Athens Freddo Intenso σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό ορόσημο για τη Nespresso, καθώς για πρώτη φορά ο ελληνικός freddo αποκτά τη δική του αποκλειστική κάψουλα με διεθνή διανομή.

Σε συνεργασία με τη Publicis, η μάρκα υιοθετεί μια πιο δημιουργική, αυθόρμητη και playful προσέγγιση, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πλευρά της Nespresso και απευθυνόμενη σε μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες κρύου καφέ.

Ανακαλύψτε τη νέα Athens Freddo Intenso και συνταγές για τον τέλειο freddo espresso και cappuccino στο:

https://www.nespresso.com/gr/el/order/capsules/original/athens-freddo-intenso

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ

Creative Agency: Saatchi & Saatchi (part of Publicis Groupe Greece)

Director: Stathis Mourdoukoutas

Production Agency (Shoot & Post-Production): Takes 2 Productions

Photographer: Panos Georgiou (Ampoo Photography)