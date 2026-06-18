Και προσκαλεί σε ένα μοναδικό pop-up experience, στην καρδιά της πόλης.

Η Nespresso υποδέχεται το καλοκαίρι με τον πιο αθηναϊκό τρόπο, παρουσιάζοντας τη νέα κάψουλα Athens Freddo Intenso μέσα από ένα ξεχωριστό pop-up experience απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου, το νέο pop-up μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καφέ, προσφέροντας καθημερινά δροσιστικούς freddo espresso και freddo cappuccino από τις 11:00 έως τις 19:00 σε μια αυθεντική εμπειρία που αποτυπώνει τον παλμό του αθηναϊκού καλοκαιριού.

Εμπνευσμένος από την έντονη κουλτούρα του ελληνικού κρύου καφέ και την ενέργεια της Αθήνας, ο νέος Athens Freddo Intenso είναι ένας καφές 100% Arabica, έντονα καβουρδισμένος, ιδανικός για συνταγές με πάγο. Είναι ήδη διαθέσιμος παγκοσμίως σε όλες τις Nespresso Boutiques, μεταφέροντας το signature freddo experience της πόλης σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ένα street party στην καρδιά της πόλης!

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Το highlight αυτής της εμπειρίας έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 19:00, με ένα ανοιχτό street party γεμάτο καλοκαιρινά vibes, μουσική και εκπλήξεις. Η Nespresso προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί της τη νέα κάψουλα μέσα από μια μοναδική συνταγή καφέ με τον Athens Freddo Intenso.

Μια αυθεντική αθηναϊκή γιορτή, με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, που υπόσχεται να γίνει το talk of the town.

See you there!