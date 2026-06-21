Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε πανηγύρι στα Τρίκαλα, όπου ένας 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του, έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανηλίκων, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική βία. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο με γροθιές και χτυπήματα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε παρευρισκόμενους στο πανηγύρι.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ εξετάζεται το υλικό από το βίντεο και τυχόν μαρτυρίες παρευρισκομένων προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες.

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