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Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης (18/06) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος για έλεγχο στην περιοχή του Δήμου Σφακίων. Όταν είδε το σήμα των αστυνομικών, ο ανήλικος αποπειράθηκε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως κατείχει ένα περίστροφο με φυσίγγια.

Παράλληλα, συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση για το περιστατικό ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.