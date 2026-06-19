Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπεται η υπόθεση του φερόμενου εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε 370.000 ευρώ μετά από απειλές.

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου αγορίου στον Βόλο, το οποίο φέρεται να εξαναγκάστηκε να αφαιρέσει συνολικά το ποσό των 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του και να το παραδόσει σε 34χρονο που τον απειλούσε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι έλειπαν τα χρήματα από την οικία τους και προσέφυγαν στις αρχές. Ο 13χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία τις απειλές, η οποία προχώρησε άμεσα στη σύλληψή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 ανήλικοι.

Ο 34χρονος κατηγορούμενος είχε αρχικά παραπεμφθεί για τα αδικήματα της εκβίασης κατ’ εξακολούθηση και της σύστασης συμμορίας. Ωστόσο, η κατάθεση της μητέρας του ανήλικου ενώπιον του δικαστηρίου έφερε νέα δεδομένα στην υπόθεση, καθώς υποστήριξε ότι ο γιος της δεχόταν απειλές προκειμένου να παραδώσει συνολικά 370.000 ευρώ.

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Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ο πρόεδρος του δικαστηρίου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρές τις καταγγελίες, με αποτέλεσμα να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε κακούργημα. Τελικά, αποφασίστηκε η παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο κακουργιοδικείο.

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Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε εαυτό αναρμόδιο να τη δικάσει και αποφάσισε την παραπομπή της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ άλλων, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, υποχρεώθηκε να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να μην προσεγγίζει ή επικοινωνεί με τον ανήλικο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Η κατάθεση της μητέρας

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η μητέρα του 13χρονου περιέγραψε πως η οικογένεια διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του συζύγου της.

«Θωρήσαμε ότι μπορεί να τα έβαλε στη τράπεζα και να μην το θυμάται. Μετά από κάποιες ημέρες μου ξαναζητάει τα χρήματα και δεν υπήρχε ούτε ευρώ. Ξυπνάμε τα παιδιά, τα ρωτάμε τι έγινε, δεν είχαμε σημάδια διάρρηξης στο σπίτι. Τα παιδιά μας δεν είχαν ποτέ πρόβλημα για να υποψιαστούμε κάτι και πήγαμε στην αστυνομία. Ανακαλύψαμε τελικά ότι τα έχει πάρει ο γιος μας ο μικρός, τα είχε δώσει στον κατηγορούμενο και το είπε ο μικρός στην αστυνομία στην κατάθεση του».

Η ίδια υποστήριξε ότι ο γιος της αποκάλυψε αργότερα πως δεχόταν εκβιασμούς και απειλές σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Η θέση της οικογένειας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, υποστήριξε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εκβίασης ανηλίκου.

«Δεν μπορεί να έχουμε εκβιασμό σε ανήλικο ο οποίος εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει το μέγεθος, αλλά φοβάται για τη ζωή του. Ήρθαμε να δικάσουμε πλημμέλημα, όταν αναγκάζουν ένα παιδί με απειλές και κίνδυνο ζωής να παραδώσει τον τζίρο της οικογένειάς του».

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Η ίδια τόνισε ακόμη ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία του παιδιού και η αποφυγή περαιτέρω ψυχολογικής επιβάρυνσής του, υποστηρίζοντας πως η αλήθεια της υπόθεσης θα αναδειχθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η απάντηση της υπεράσπισης

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου, Γιώργος Βελισιώτης, αμφισβήτησε ευθέως το περιεχόμενο της δικογραφίας και έκανε λόγο για αντιφάσεις.

«Ήταν μια υπόθεση παράξενη από την αρχή, αφού ένα ανήλικο παιδί 13 ετών διακινεί μέσα σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα μεγάλο ποσό 340, 370 χιλιάδων μέσα σε 50 ημέρες, χωρίς οι γονείς να μην καταλάβουν τίποτα».

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα καταγγελλόμενα δεν συμβαδίζουν με την κοινή λογική, ενώ επανέλαβε το αίτημα για παιδοψυχιατρική αξιολόγηση του ανήλικου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει κατατεθεί μήνυση και αίτημα ελέγχου σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που, σύμφωνα με την οικογένεια, φυλάσσονταν στο σπίτι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου, όταν ο 13χρονος φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ατόμων που τον εκβίαζαν με αφορμή βεγγαλικά που είχε στην κατοχή του για τα γενέθλιά του.

Κατά τις καταγγελίες, ο ανήλικος δεχόταν συνεχείς πιέσεις και απειλές, με αποτέλεσμα να αφαιρεί χρήματα από το σπίτι των γονιών του και να τα παραδίδει στους φερόμενους εκβιαστές. Οι γονείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση των χρημάτων στα μέσα Ιουνίου και απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Η Ασφάλεια Βόλου προχώρησε στη σύλληψη του 34χρονου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 34χρονου δεν εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, ενώ η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί σε βάθος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.