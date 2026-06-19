Η εξαφάνιση του τελευταίου προσώπου που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της έχει δώσει νέα τροπή στην υπόθεση.

Η αγωνία για την τύχη της 45χρονης Σταυρούλας κορυφώνεται καθώς παραμένει αγνοούμενη για περισσότερες από 20 ημέρες, με τις Αρχές να εργάζονται ασταμάτητα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ένα θρίλερ που συνεχίζει να συγκλονίζει τα Χανιά και το πανελλήνιο.

Χάθηκαν τα ίχνη και του ενοικιαστή της που είναι στο «καδρο» των υπόπτων

Το θρίλερ παίρνει πλέον νέα, ακόμη πιο ανησυχητική τροπή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξαφανισμένος είναι και ο ενοικιαστής του σπιτιού της. Ο άνδρας, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται να είναι το τελευταίο άτομο που είδε την 45χρονη στις 30 Μαΐου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, από χθες το πρωί που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές. Η ξαφνική εξαφάνισή του έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία τον αντιμετωπίζει πλέον ως βασικό εμπλεκόμενο πρόσωπο της υπόθεσης.

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Ο ενοικιαστής φέρεται να έχει δώσει αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με τις τελευταίες επαφές του με την αγνοούμενη. Οι διαφορές στις περιγραφές του ως προς τις ημερομηνίες και τις συνθήκες της συνάντησης έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στις Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διασταυρώσουν κάθε στοιχείο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνάντηση της 45χρονης με τον ενοικιαστή ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου και όχι την προηγούμενη ημέρα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

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Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση του κινητού της και την ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας, εντείνει ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να παράτησε το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητό του πριν εξαφανιστεί. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές «χτενίζουν» μαρτυρίες από άτομα του περιβάλλοντος της 45χρονης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τον χαρακτήρα και την καθημερινότητά της. Σύμφωνα με καταθέσεις, η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα οργανωτική, προσεκτική με τα οικονομικά της και με περιορισμένες κοινωνικές επαφές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εκδοχή της εκούσιας εξαφάνισης.

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Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 29 Μαΐου η 45χρονη φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή και να επέστρεψε στα Χανιά με λεωφορείο, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 30 Μαΐου, επισκέφθηκε το πατρικό της για διάφορες εργασίες. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περίπου στις 12:00, παρέλαβε αυγά από εργάτη, ενώ δύο ώρες αργότερα φέρεται να συναντήθηκε με δεύτερο εργάτη για την εξόφλησή του. Στη συνέχεια, γύρω στις 16:45, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, μετέβη στο σπίτι που νοίκιαζε στον ενοικιαστή με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, έχοντας μαζί της τη σακούλα με τα αυγά. Την ίδια χρονική περίοδο, το κινητό της τηλέφωνο και συγκεκριμένα η εφαρμογή Viber φαίνεται να απενεργοποιείται, γεγονός που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς συμπίπτει με την τελευταία φορά που εντοπίζονται ψηφιακά της ίχνη.

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Παράλληλα, καθυστέρηση στην ενημέρωση των Αρχών προκάλεσε και η υπόθεση του αδερφού της, ο οποίος νοσηλευόταν και πήρε εξιτήριο στις 2 Ιουνίου, ενημερώνοντας την αστυνομία πέντε ημέρες αργότερα, όπως ο ίδιος υποστήριξε, λόγω έλλειψης τακτικής επικοινωνίας με την αδερφή του. «Πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην έχει χαθεί από μόνη της. Δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί τόσο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την ανησυχία για πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με την αστυνομία να «χτενίζει» περιοχές, να αναλύει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και να εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να ρίξει φως σε μια υπόθεση που παραμένει εξαιρετικά σκοτεινή και ανεξιχνίαστη.