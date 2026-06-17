Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας.

«Πάγωσαν» τα Χανιά στη είδηση ότι ένας 92χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή Πασακάκι.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στην οδό Αγίου Βασιλείου, πεσμένος μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Η εικόνα που αντίκρισαν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 92χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και στον λαιμό. Αρχικά εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης, παραβίασης ή άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν την παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο. Καθοριστική ήταν και η εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να παραλείπουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.