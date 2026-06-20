Στο Νοσοκομείο Χανίων ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινηθεί ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα και να προσκρούσει αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Από τη σύγκρουση το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:20 τα ξημερώματα, την ώρα που η κίνηση στην περιοχή ήταν περιορισμένη, γεγονός που πιθανότατα απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για την απομάκρυνση του οχήματος και την καταγραφή των ζημιών, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στα δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο συμβάν.