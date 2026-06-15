Στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) στην Αργολίδα, απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο και τις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας, στο δρόμο Ναυπλίου-Άργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolika.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, κινούνταν από την περιοχή της Νέας Τίρυνθας προς τη διασταύρωση, χωρίς – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες να σταματήσει εγκαίρως.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και στα εξωτερικά κάγκελα κατοικίας, ενώ στη συνέχεια κατέληξε με μεγάλη σφοδρότητα πάνω σε πέτρινο πηγάδι.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με ιδιωτικά οχήματα, πριν από την άφιξη ασθενοφόρων, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου, το οποίο έχει αναλάβει τη σχετική προανάκριση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI