Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών.

Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Λόγω της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Οσία Ξένη, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο σχετικό μήνυμα αναφερόταν «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2077054001841861039}

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Κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Συναγερμός έχει σημάνει στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Οσίας Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το parallaximag.gr. Η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση και δεν δείχνει τάσεις επέκτασης. Για τον λόγο αυτό, ένα ελικόπτερο βρίσκεται σε προληπτική ετοιμότητα πάνω από την περιοχή, χωρίς προς το παρόν να χρειαστεί να επιχειρήσει.