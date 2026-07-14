Χάρη στη γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/03) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου έπειτα από φωτιά που ξέσπασε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 16 πυροσβέστες και 6 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Όπως μεταδίδει το creta24, η φωτιά πιθανόν να ξεκίνησε από βλάβη σε μετασχηματιστή ρεύματος, όμως φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η έρευνα της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκκενώθηκε προληπτικά ο αρχαιολογικό χώρος της Κνωσού, ενώ σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου παρατηρήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.