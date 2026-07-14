Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 58 γυναίκες που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, ενώ οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί αφορούν 22 περιπτώσεις βιασμού.

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η Γερμανία την υπόθεση ενός 68χρονου στο Βερολίνο, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε, βίαζε και κατέγραφε σε βίντεο τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 14 γυναικών, τις οποίες είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογών διαδικτυακών γνωριμιών.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Βερολίνου, κανένα από τα φερόμενα θύματα δεν είχε ανάμνηση των περιστατικών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου και κατέσχεσε στικάκια και σκληρούς δίσκους, στα οποία βρέθηκαν πολυάριθμα βίντεο με καταγεγραμμένες τις αποτρόπαιες πράξεις.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να νάρκωνε τις γυναίκες χορηγώντας τους υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και στη συνέχεια να τις βίαζε», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Όπως επισημαίνεται, ο 68χρονος είχε προηγουμένως γνωρίσει τα θύματα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών.

{https://x.com/nexta_tv/status/2077024005593133324}

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Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 58 γυναίκες που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί αφορούν 22 περιπτώσεις βιασμού εις βάρος 14 γυναικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε η αστυνομία του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, η οποία ερευνούσε παρόμοια εγκλήματα με δράστη άλλον άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συγκεκριμένος άνδρας διατηρούσε επικοινωνία με τον ύποπτο από το Βερολίνο.

Η πρώτη έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τα βίντεο με τις φερόμενες επιθέσεις. Μετά από δεύτερη έρευνα, τον Μάρτιο του 2026, ο 68χρονος συνελήφθη και από τότε παραμένει προφυλακισμένος.

{https://x.com/lessentiel/status/2077002855353835866}

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί 22 κατηγορίες για διακεκριμένο βιασμό, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις υπόλοιπες πιθανές παθούσες που έχουν ταυτοποιηθεί.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 36 ύποπτες περιπτώσεις βιασμού, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν μεταξύ 2010 και 2014 σε βάρος μίας γυναίκας, τέθηκαν στο αρχείο, καθώς είχε παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την ποινική τους δίωξη.