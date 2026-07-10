Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 11 άτομα, τα τρία εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη χθες (09/07) στον Ασπρόπυργο.

Η δίωξη περιλαμβάνει, κατά περίπτωση τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους αλλά και τα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ο οποίος ανέλαβε το φάκελο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, θα αποφασιστεί εάν θα διευρυνθεί ο κύκλος των κατηγορουμένων στην υπόθεση, με την επέκταση της δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και στη συνέχεια, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα προπανίου, το οποίο βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, προκαλώντας την έκρηξη.