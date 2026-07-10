«Απέναντι σε μια πολιτική που υποδαυλίζει την εργοδοτική αυθαιρεσία και έχει διαλύσει κάθε μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας στους χώρους εργασίας, χρειάζεται ισχυρά συνδικάτα και ισχυρή τη φωνή της Αριστεράς».

Στο εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, όπου σημειώθηκε το σοβαρό εργατικό ατύχημα με 11 τραυματίες, βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Σακελλαρίδη, τρεις από τους εργαζόμενους που τραυματίστηκαν στο ατύχημα παραμένουν διασωληνωμένοι, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και της προστασίας στους χώρους εργασίας.

«Απέναντι σε μια πολιτική που υποδαυλίζει την εργοδοτική αυθαιρεσία και έχει διαλύσει κάθε μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας στους χώρους εργασίας, χρειάζεται ισχυρά συνδικάτα και ισχυρή τη φωνή της Αριστεράς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται «εκεί που υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας», δηλώνοντας πως το κόμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των πολιτών της Δυτικής Αττικής.

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Σήμερα στον Ασπρόπυργο, με κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης όπου χτες τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι. Οι 3 σήμερα είναι διασωληνωμένοι. Απέναντι σε μια πολιτική που υποδαυλίζει την εργοδοτική αυθαιρεσία και έχει διαλύσει κάθε μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας στους χώρους εργασίας, χρειάζεται ισχυρά συνδικάτα και ισχυρή την φωνή της Αριστεράς. Με τη Νέα Αριστερά παρόντες και παρούσες, εκεί που υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, στο πλευρό του κόσμου της εργασίας και των πολιτών της Δυτικής Αττικής.

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