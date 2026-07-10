Τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.

Στην καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 363 συνταξιούχους του πρώην Δημοσίου προχωρά σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ, σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Φορέα, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών δικαστικών αποφάσεων και των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών στους δικαιούχους.

Όπως διευκρινίζεται, τυχόν αναδρομικά που αφορούσαν το διάστημα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προηγούμενο χρόνο. Η συνολική δαπάνη για την πληρωμή των αναδρομικών ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής τόσο των συντάξεων όσο και των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.