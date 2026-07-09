Εκδήλωση με θέμα «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» διοργανώνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 19:00 το ΠΑΣΟΚ, στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Στην εκδήλωση θα συζητήσουν οι:
- Έφη Γκόνα, Πρόεδρος Συλλόγου ΑΞ.ΙΑ
- Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην Υπουργός και Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Βασιλική Λάσπη, μέλος Γ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία
- Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.
Δείτε live την εκδήλωση:
{https://www.youtube.com/live/GbZpGhbV2Cs}