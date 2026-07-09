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Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκδήλωση με θέμα «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» διοργανώνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 19:00 το ΠΑΣΟΚ, στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Στην εκδήλωση θα συζητήσουν οι:

Έφη Γκόνα, Πρόεδρος Συλλόγου ΑΞ.ΙΑ

Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην Υπουργός και Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Βασιλική Λάσπη, μέλος Γ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Δείτε live την εκδήλωση:

{https://www.youtube.com/live/GbZpGhbV2Cs}