«Η καταστροφή που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ενόψει του Πανδυτικομακεδονικού Συλλαλητηρίου στην Κοζάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη Δυτική Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι η απολιγνιτοποίηση οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας και οικονομική συρρίκνωση της περιοχής.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη αλλαγής πολιτικής και δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προωθήσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο με δίκαιη και βιώσιμη πράσινη μετάβαση.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε:

«Είναι εύλογο να αντιδρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του ΑΕΠ και στο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας τη νέα γενιά να φύγει στο εξωτερικό ή να επιλέξει την εσωτερική μετανάστευση.

Η μετάβαση που σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία ούτε πράσινη είναι, διότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ούτε δίκαιη είναι, διότι έδωσαν με έναν τρόπο εγκληματικό τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, τους συνεταιριστές, τους δήμους και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και το υψηλό κόστος ζωής.

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Και βέβαια η απόφαση για ξαφνικό θάνατο της 5ης υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας: Ακόμη και οι Γερμανοί αξιοποιούν τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες.

Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουν πολιτική, διότι η καταστροφή που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια.

Και δεσμεύομαι ότι με την πολιτική αλλαγή θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις με ένα σχέδιο αναπτυξιακό, αλλά και μια πράσινη μετάβαση δίκαιη, που θα δώσει ανθεκτικότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Δείτε το βίντεο

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7660527936684084483?_r=1&_t=ZN-97tIdPZsagw}