Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Οι ΗΠΑ ακύρωσαν συνάντηση με τον Νετανιάχου για τα F-35 στην Τουρκία

Οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται κεκλεισμένων των θυρών για την κεντρική συζήτηση της συνόδου που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει τρεις ώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντάται σήμερα Τετάρτη με τους ομολόγους του στην Άγκυρα της Τουρκίας, στο πλαίσιο μιας διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που δεν σταματά να παράγει ειδήσεις.

Ενώ η αρχική ατζέντα επικεντρωνόταν στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών και την ενίσχυση της Ουκρανίας, τα αιφνιδιαστικά νυχτερινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και η κατάρρευση της εκεχειρίας έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της συμμαχίας - με το «πάγωμα» των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία - όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει επανειλημμένα την Ευρώπη να ενισχύσει τις επενδύσεις της και να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου. Αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι ηγέτες θα εστιάσουν στην πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων για τις αμυντικές δαπάνες, στην ενίσχυση της παραγωγής της αμυντικής βιομηχανίας και στον τρόπο εφαρμογής της «μετατόπισης του βάρους» από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

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Οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν να αποδείξουν στον Τραμπ ότι υλοποιούν τη δέσμευση που ανέλαβαν στη περσινή σύνοδο κορυφής της Χάγης για τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και συναφή μέτρα έως το 2035. Ενώ η περσινή σύνοδος επικεντρώθηκε στη συμφωνία για μια νέα δέσμευση δαπανών, οι αξιωματούχοι θέλουν η φετινή συνάντηση να επικεντρωθεί στην κλιμάκωση της παραγωγής όπλων και στην ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας.

Όσον αφορά την Ουκρανία, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, δεσμευόμενοι για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις στους συμμάχους να παράσχουν περισσότερα συστήματα Patriot – ένα ζήτημα που ο ουκρανός ηγέτης θα θέσει ξανά στην Τουρκία.

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