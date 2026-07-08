Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Οι ΗΠΑ ακύρωσαν συνάντηση με τον Νετανιάχου για τα F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντάται σήμερα Τετάρτη με τους ομολόγους του στην Άγκυρα της Τουρκίας, στο πλαίσιο μιας διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που δεν σταματά να παράγει ειδήσεις.
Ενώ η αρχική ατζέντα επικεντρωνόταν στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών και την ενίσχυση της Ουκρανίας, τα αιφνιδιαστικά νυχτερινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και η κατάρρευση της εκεχειρίας έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της συμμαχίας - με το «πάγωμα» των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία - όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει επανειλημμένα την Ευρώπη να ενισχύσει τις επενδύσεις της και να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου. Αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι ηγέτες θα εστιάσουν στην πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων για τις αμυντικές δαπάνες, στην ενίσχυση της παραγωγής της αμυντικής βιομηχανίας και στον τρόπο εφαρμογής της «μετατόπισης του βάρους» από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.
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Οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν να αποδείξουν στον Τραμπ ότι υλοποιούν τη δέσμευση που ανέλαβαν στη περσινή σύνοδο κορυφής της Χάγης για τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και συναφή μέτρα έως το 2035. Ενώ η περσινή σύνοδος επικεντρώθηκε στη συμφωνία για μια νέα δέσμευση δαπανών, οι αξιωματούχοι θέλουν η φετινή συνάντηση να επικεντρωθεί στην κλιμάκωση της παραγωγής όπλων και στην ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας.
Όσον αφορά την Ουκρανία, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, δεσμευόμενοι για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις στους συμμάχους να παράσχουν περισσότερα συστήματα Patriot – ένα ζήτημα που ο ουκρανός ηγέτης θα θέσει ξανά στην Τουρκία.
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Ο Χέγκσεθ ακύρωσε συνάντηση με τον Νετανιάχου για τα F-35 στην Τουρκία15:12:22
Ανατροπή στην προγραμματισμένη συνάντηση του Πιτ Χέγκσεθ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με θέμα την πώληση των F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη με σκοπό να συζητήσει την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως ανέφερε ισραηλινή πηγή στο Reuters.
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Η απάντηση της Δανίας σε Τραμπ για Γροιλανδία14:57:14
«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας εδάφους», δήλωσε δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, απαντώντας στον Τραμπ για την Γροιλανδία.
Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία έχουν δημιουργήσει σοβαρές εντάσεις στη στρατιωτική συμμαχία που αποτελεί τον πυλώνα της δυτικής ασφάλειας από την αρχή του Ψυχρού Πολέμου.
Ο Τραμπ έκανε τις τελευταίες του δηλώσεις για το θέμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ καθόταν δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έχει προσπαθήσει επιμελώς να κατευνάσει τις ανησυχίες του Τραμπ σχετικά με αυτό και άλλα παράπονα.
«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι σημαντική για τη Δανία», είπε. Η Δανία έχει επανειλημμένα δηλώσει το αντίθετο.
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Εικόνες από την Σύνοδο στην Άγκυρα14:37:16
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Στην Άγκυρα ο Αλ Σάρα, θα συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ14:31:31
Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαρά έφτασε σήμερα στην Άγκυρα όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του NATO.
Ο αρχηγός του συριακού κράτους προσεκλήθη από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ισχυρό» τον αλ Σαρά, πρώην τζιχαντιστή μαχητή που ανήλθε στην εξουσία στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2024 αφού ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.
«Χάρη στον πρόεδρο (Ερντογάν), έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον νέο ηγέτη της Συρίας: έκανε απίστευτη δουλειά σε ενάμιση χρόνο και ένωσε όλη τη χώρα», σημείωσε χθες, Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν.
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Απάντηση ΕΕ στον Τραμπ για Ισπανία: Aναμένουμε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας14:25:03
Νωρίτερα, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την Ισπανία και δήλωσε ότι θέλει να κόψει κάθε εμπορικό δεσμό με το κράτος-μέλος της ΕΕ, λόγω διαφωνιών σχετικά με το Ιράν και τις αμυντικές δαπάνες. Η Μαδρίτη υποβάθμισε τα σχόλιά του, χαρακτηρίζοντάς τα ως «κάτι συνηθισμένο» (business as usual), ενώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η ΕΕ αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εμπορική συμφωνία.
«Σας υπενθυμίζω ότι πέρυσι υπογράψαμε μια κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει αυτής της κοινής δήλωσης, όπως έχουμε τηρήσει και εμείς τις δικές μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Olof Gill.
«Η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών-μελών μας προστατεύονται πλήρως. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ένα σταθερό, προβλέψιμο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο προς όφελος όλων», πρόσθεσε ο Gill.
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Τραμπ: Η Γροιλανδία «είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, αλλά ασήμαντη για τη Δανία»14:21:03
«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι σημαντική για την Δανία», ανέφερε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα.
Ο Αμερικανικός πρόεδρος συνέχισε με μία ιστορική αναδρομή λέγοντας: «όταν οι ναζί κατέλαβαν την Δανία μέσα σε λιγότερο από μια μέρα», κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο «μας ζήτησαν να αναλάβουμε την Γροιλανδία, κι εμείς στην συνέχεια, βλακωδώς, την δώσαμε πίσω».
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«Την έχουμε ανάγκη για την προστασία του κόσμου, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά, όταν θέλαμε να την πάρουμε», τα μέλη του ΝΑΤΟ «μας είπαν "όχι" », είπε.
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του έτους, η αδιανόητη απειλή του Τραμπ ότι θα καταλάβει δια της βίας των όπλων την Γροιλανδία προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην Ατλαντική Συμμαχία. Επειτα από επιθετικές δηλώσεις εβδομάδων, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω ανακοινώνοντας στις αρχές του Ιανουαρίου συμφωνία-πλαίσιο με τον Μαρκ Ρούτε, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποσαφηνισθεί.
«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώλησιν», αναγκάσθηκε να δηλώσει σήμερα στην Αγκυρα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.
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Ο Ερντογάν ζητά αύξηση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα14:15:43
Την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, την ανάγκη άρσης των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία και τον ενισχυμένο ρόλο της Άγκυρας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ ανέδειξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες παγκοσμίως, ενώ απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους και ειδικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποκλείουν κράτη εκτός ΕΕ από τις αμυντικές πρωτοβουλίες.
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Συνοπτικά, στην ομιλία του, ο Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως μία από τις 10 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως σε παραγωγή και εξαγωγές όπλων, ενώ ανακοίνωσε πρόσθετο προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αεροπορική και πυραυλική άμυνα.
Δεσμεύτηκε για αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας στο 3,5% του ΑΕΠ πριν από το 2030 και ζήτησε την κατάργηση των εμπάργκο και των περιορισμών στις αμυντικές προμήθειες και τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων, σημειώνοντας πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου «ΝΑΤΟ 3.0».
Ο τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ενεργή συμμετοχή της χώρας στην πρώτη γραμμή των αποστολών του ΝΑΤΟ (Κόσοβο, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική), ενώ κάλεσε την ΕΕ να μην δημιουργεί παράλληλες αμυντικές δομές που αποκλείουν χώρες εκτός Ένωσης, προειδοποιώντας ότι αυτό προκαλεί σπατάλη πόρων και τεχνητή διαίρεση στην Ευρώπη.
Ο Ερντογάν έκλεισε την ομιλία του εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση του και τις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης με το Ιράν.