Η απόλυτη ανατροπή στο θρίλερ με το διπλό έγκλημα - Ποια στοιχεία «δείχνουν» το σενάριο όη 54χρονη μητέρα πρώτα να σκοτώνει το γιο και εν συνεχεία να αυτοκτονεί.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της διπλής τραγωδίας στον Λόγγο Αιγίου, όπου η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Οι τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση ανοίγουν ξανά όλα τα ενδεχόμενα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά και το σενάριο της οικογενειακής τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν αποκλείεται η εκδοχή η μητέρα να πυροβόλησε τον γιο της με το φλόμπερ που βρέθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Το συγκεκριμένο σενάριο είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή από τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία.Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο του υπνοδωματίου την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως έχει καταθέσει, βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού και το επόμενο πρωί ήταν εκείνος που εντόπισε τις σορούς.

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Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών, καθώς εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, από τα εγκληματολογικά ευρήματα μέχρι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα ευρήματα από τα όπλα και στα γενετικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις μέχρι τώρα εξετάσεις δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον 65χρονο με τη χρήση του όπλου, καθώς δεν εντοπίστηκαν στα ρούχα του ίχνη αίματος, DNA ή πυρίτιδας. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν εκ νέου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι δύο σοροί, αλλά και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων πριν και μετά το φονικό.

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Στο μικροσκόπιο η ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εκ νέου τις μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της οικογένειας, καθώς και στοιχεία που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης πριν από την τραγωδία με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για την ευαίσθητη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της μητέρας. Παράλληλα υπάρχει και η μαρτυρία της φίλης του 26χρονου γιου που έχει καταθέσει ότι στις 28 Μαΐου ο 26χρονος της ζήτησε να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με όσα της εκμυστηρεύτηκε, η μητέρα του του τηλεφώνησε εκείνο το πρωί σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, λέγοντάς του ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι «την είχαν βάλει να τον σκοτώσει».

Τα δύο ευρήματα που «δένουν» το σενάριο η μητέρα να σκότωσε το γιο και να αυτοκτόνησε

Η έρευνα συνεχίζεται με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και η συνολική αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται να καθορίσουν το επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.

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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή LIVE NEWS του MEGA υπάρχουν νέα στοιχεία από τη νεκροψία και τα εγκληματολογικά ευρήματα που συγκλίνουν στη στη δολοφονία του 26χρονου και την αυτοχειρία της μητέρας του. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχουν τα ευρήματα από τις φωτογραφίες της νεκροψίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν επιβεβαιώνεται το αρχικό στοιχείο για τραύμα στην πλάτη της 54χρονης, γεγονός που αλλάζει την αξιολόγηση των δεδομένων. Παράλληλα, εξετάζονται τα τραύματα που είχαν καταγραφεί στους καρπούς της γυναίκας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρθηκαν, αυτά ενδέχεται να πρόκειται για επιφανειακές αμυχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί πριν από αυτοχειρίες ως «δοκιμαστικές» κινήσεις.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον το σύνολο της ιατροδικαστικής διερεύνησης, καθώς εξετάζεται εάν η αρχική αξιολόγηση των ευρημάτων ήταν πλήρης και αν όλα τα στοιχεία είχαν ερμηνευτεί σωστά. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αναλύσεις, τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία να αναμένεται να καθορίσουν την τελική κατεύθυνση της έρευνας.