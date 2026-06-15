Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης».

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγγο Αιγίου εξακολουθεί να προκαλεί σοκ, καθώς νέα στοιχεία που προκύπτουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να αλλάζουν δραματικά την εικόνα του εγκλήματος. Ενώ ο 65χρονος κατηγορούμενος και σύντροφος της 54χρονης επιμένει στην αθωότητά του, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η σκηνή του εγκλήματος να έχει σκηνοθετηθεί, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας μεταξύ τους συμπλοκής.

Η βασική υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου, ότι δηλαδή μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν συνάδουν με μια τυχαία ή αμοιβαία θανατηφόρα σύγκρουση, αλλά περισσότερο με σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκ των υστέρων. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τον συνδυασμό των ευρημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρουσιάζουν κενά και αντιφάσεις ως προς το χρονικό και τον τρόπο εξέλιξης των γεγονότων.

Η θέση του κατηγορούμενου

Ο 65χρονος συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια στοχοποίησής του και για λανθασμένα συμπεράσματα που, όπως υποστηρίζει, θα ανατραπούν στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας. Στην απολογία του έχει επιμείνει ότι δεν υπήρξε καμία πράξη βίας από την πλευρά του, ενώ δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, επιμένει ότι δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο στον χώρο και ότι το περιστατικό συνέβη χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ευρήματα που δεν «δένουν» με το σενάριο της συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες του patraspress.gr από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον χώρο του εγκλήματος δεν φαίνεται να υποστηρίζουν το σενάριο μιας μεταξύ τους συμπλοκής. Εντοπισμός ματωμένων αποτυπωμάτων της 54χρονης σε αντικείμενα όπως όπλο τύπου φλόμπερ και ηλεκτρονική συσκευή, σε συνδυασμό με την απουσία ιχνών πυρίτιδας στα χέρια της, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το πώς και πότε ήρθε σε επαφή με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα ευρήματα να έχουν προκύψει μετά τον θάνατο ή να έχουν μεταφερθεί με τρόπο που δεν συνάδει με μια σκηνή αλληλοεξόντωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9dcrxeeo21?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Το μαχαίρι χωρίς ίχνη και οι ενδείξεις καθαρισμού

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το κουζινομάχαιρο που βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης. Παρά την εκτεταμένη χρήση του στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις αναλύσεις δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό πάνω του. Αυτό το εύρημα χαρακτηρίζεται ασυνήθιστο από τους ειδικούς, οι οποίοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί καθαρισμός του αντικειμένου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα ίχνη στο χώρο του σπιτιού, όπου φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις προσπάθειας καθαρισμού, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9ntslwafnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «σκουπισμένο» μαχαίρι

Στο μικροσκόπιο των Αρχών σύμφωνα με το Patrapress.gr βρίσκεται και το κουζινομάχαιρο που βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το μαχαίρι δεν έφερε κανένα αποτύπωμα, γεγονός που θεωρείται ασυνήθιστο από τους πραγματογνώμονες. Αξιωματικοί εκτιμούν ότι το αντικείμενο ενδέχεται να έχει καθαριστεί σκόπιμα, με στόχο την απομάκρυνση γενετικού ή δακτυλικού υλικού, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο σκηνοθέτησης της σκηνής. Ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει την ερασιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος στο σπίτι του Λόγγου με θύματα την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Κατά την εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκαν αποτυπώματα της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ όσο και σε ένα λάπτοπ. Πρόκειται, ωστόσο, για αιματηρά αποτυπώματα, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9moqwoq795?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εκδοχή του Ιταλού για «αλληλοεξόντωση» μάνας και γιου γκρεμίζεται από τα ευρήματα

Το γεγονός πως τα εν λόγω ευρήματα «κατασκευάστηκαν» από τον πραγματικό δολοφόνο προκύπτει από μια καθοριστική λεπτομέρεια που αποκαλύπτει το Patrapress.gr, που αφορά στο δεδομένο πως η 54χρονη γυναίκα δεν φέρει το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας στα χέρια της. Ο αρχικός ισχυρισμός και το σενάριο που επιχειρήθηκε να στηθεί από τον 65χρονο Ιταλό –ότι δηλαδή η μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μανία χρησιμοποιώντας το κουζινομάχαιρο– σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταρρέει πλήρως βάσει των επιστημονικών ευρημάτων. Εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA) που εντοπίστηκε στα νύχιας της συντρόφου του.

Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα. «Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr. Εξαρχής οι αστυνομικοί εξέφραζαν την πεποίθηση πως το συγκεκριμένο πειστήριο δεν θα… «μιλήσει». Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο βλήθηκε στο κεφάλι ο 26χρονος προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj8zw48piabd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απολογία του 65χρονου

Στην απολογία του, ο 65χρονος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και ότι επιθυμεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια. «Δεν έκανα κακό ούτε στη σύντροφό μου ούτε στον γιο της. Από την αρχή συνεργάζομαι για να βοηθήσω τις έρευνες», φέρεται να έχει δηλώσει, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του.Παράλληλα, επιμένει στο σενάριο της μεταξύ τους συμπλοκής, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, περιμένοντας και νέα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία αναμένεται να ρίξουν επιπλέον φως στην υπόθεση. Το τοπίο παραμένει θολό, με τους ερευνητές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα που οδήγησαν στο διπλό φονικό μέσα στη μονοκατοικία του Λόγγου με τον 65χρονο να επιμένει πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, την ώρα που κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, αρνούμενος την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία.