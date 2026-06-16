Ο άνδρας φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονη ζηλοτυπία και πιεστική συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα.

Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε χθες στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στη Δράμα, όπου μία γυναίκα αστυνομικός έχασε τη ζωή της από επίθεση με μαχαίρι, με φερόμενο δράστη τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στην κατοικία της γυναίκας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του σε περιοχή έξω από τη Δράμα, έχοντας, σύμφωνα με τις Αρχές, αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Η γυναίκα είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλειά της

Οι ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση ως προμελετημένη ανθρωποκτονία. Εκτιμούν ότι ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί τη διάσταση στη σχέση τους, ούτε τις πρόσφατες ενέργειες της συζύγου του να τον καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και να ζητήσει την ψυχιατρική του αξιολόγηση.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της έρευνας, η γυναίκα είχε απευθυνθεί στους αρμόδιους προϊσταμένους της εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά της. Ο εν διαστάσει σύζυγός της υποβλήθηκε στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς όμως να προκύψουν ευρήματα που να οδηγήσουν σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ή στην αφαίρεση του υπηρεσιακού του οπλισμού.

Συγγενείς και πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού περιγράφουν ότι ο άνδρας είχε εκδηλώσει έντονη ζηλοτυπία και πιεστική συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα.

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Την σκότωσε με 8 μαχαιριές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, το θύμα έφερε οκτώ τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, κυρίως στην πλάτη και στα πλευρά, ενώ στον χώρο εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η πληροφορία ότι ο ανήλικος γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που εντόπισε τη μητέρα του τραυματισμένη και ειδοποίησε τις Αρχές. Οι πληροφορίες που παρείχε συνέβαλαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του. Η οικογένεια είχε ακόμη μία ενήλικη κόρη, η οποία σπουδάζει σε άλλη πόλη.

Μετά τα τραγικά γεγονότα, τα δύο παιδιά βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενικών προσώπων και αναμένεται να λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.