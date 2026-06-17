Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες – «Αρνείται την ενσωμάτωση στον Ποινικό Κώδικα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επανέλαβε τη θέση του υπέρ της νομικής κατοχύρωσης της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος στον Ποινικό Κώδικα, με αφορμή την νέα υπόθεση που καταγράφηκε στη Δράμα. Σε ανακοίνωσή του το σημειώνει ότι πρόκειται για την έβδομη γυναικοκτονία που σημειώνεται στη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, κάνοντας λόγο για ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα τονίζεται ότι «Το τραγικό αυτό φαινόμενο, που τα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται συστηματικά την ενσωμάτωση των γυναικοκτονιών στον ποινικό κώδικα, αλλά και τις διαρκείς παρεμβάσεις επιστημονικών και νομικών φορέων με εξειδίκευση στα συγκεκριμένα ζητήματα. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Σακελλαροπούλου, έχει επανειλημμένως ζητήσει τη νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι σημερινές δηλώσεις της Μ. Γρατσία, στελέχους του κόμματος της Μ. Καρυστιανού, αναφορικά με τις γυναικοκτονίες, μας προκαλούν πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Η κ. Γρατσία επέλεξε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ισχυριζόμενη πως δεν χρειάζεται η νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών.»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα πάψει να διεκδικεί τη νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως αυτοτελές έγκλημα στον Ποινικό Κώδικα», καταλήγει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των γυναικών και την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων.