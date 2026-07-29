«Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Κρύα Βρύσης Ρεθύμνου, εξέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά της κυβέρνησης.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει πως «το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα».

Προσθέτει ακόμα πως «οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας, συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια τους».

Απευθύνει έκκληση και επισημαίνει πως «έστω και τώρα, που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περιόδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα, τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρ».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει: «εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές στο Liveblog του Dnews.