Οι πυροσβέστες παγιδεύτηκαν από τις φλόγες, ενώ επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Συνεχίζεται η δύσκολη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη και στοίχισε τη ζωή δύο πυροσβεστών, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί λίγο έξω από το χωριό Κρύα Βρύση. Το ekriti δημοσίευσε βίντεο από το όχημα των δύο πυροσβεστών, το οποίο έχει καταστραφεί εσωτερικά και εξωτερικά, από τη φωτιά.

Οι δύο πυροσβέστες φαίνεται πως παγιδεύτηκαν από τις φλόγες, ενώ κινούνταν από την Κρύα Βρύση προς Μέλαμπες. Εκτιμάται ότι μόλις αντιλήφθηκαν ότι η φωτιά κύκλωνε το όχημά τους, το εγκατέλειψαν και βρέθηκαν απανθρακωμένοι.

{https://www.youtube.com/shorts/iTfDXrj1x7o}

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική.

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«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkb6p74cij3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

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