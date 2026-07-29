Παρατείνεται για ακόμη έναν μήνα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να επιβαρύνουν το κόστος των μετακινήσεων και των μεταφορών.

Με κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Αθανάσιο Πετραλιά, η περίοδος εφαρμογής του μέτρου για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης επεκτείνεται από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στα 8 λεπτά του ευρώ (0,08 ευρώ) προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη στήριξης της τιμής του ντίζελ κίνησης, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της τιμής του πετρελαίου και της συνακόλουθης επιβάρυνσης τόσο του κόστους μετακινήσεων όσο και του μεταφορικού κόστους.

Στα 29 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο κόστος για τον Αύγουστο

Η παράταση της επιδότησης συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Ειδικότερα, μόνο για τον Αύγουστο του 2026 η σχετική δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 29 εκατ. ευρώ.

Το ακριβές δημοσιονομικό κόστος εξαρτάται από τα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης, ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των «Γενικών Κρατικών Δαπανών» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα απόφαση αποτελεί συνέχεια του πλαισίου επιδότησης που είχε θεσπιστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της 30ής Μαρτίου 2026 και είχε ήδη παραταθεί και αναπροσαρμοστεί με μεταγενέστερες αποφάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο.