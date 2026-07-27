Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά την βενζίνη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, μέχρι τις 6 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι τη Δευτέρα.

Ωστόσο διευκρινίζεταο πως προς το παρόν, δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Η κυβέρνηση πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου, για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις.

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, δήλωσε πως το κόστος της περιορισμένης αυτής μείωσης φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατ.ευρώ. Οι σχετικοί πόροι θα εξευρεθούν από πρόστιμα που επέβαλε η δημόσια αρχή κατά των τραστ και από δημόσιο ταμείο για την ευέλικτη κάλυψη σειράς κρατικών δαπανών.

Τα ιταλικά Μέσα αναφέρουην πως η κυβέρνηση Μελόνι προτίθεται να εγκρίνει νέες μειώσεις των φόρων στα καύσιμα, εξερευνώντας μια νέα οδό, το λεγόμενο «σύστημα κινητών φόρων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2081787576550085108}

Η κύρια ιδέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, στην οποία βασίζεται είναι ότι οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλίζονται από τον επιπλέον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, κατά τις περιόδους στις οποίες αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Η νέα αυτή λύση θα επιβαρύνει ελάχιστα τα δημόσια ταμεία αλλά, όπως τονίζεται, υπάρχουν δυο «αστερίσκοι»: η εφαρμογή του συγκεκριμένου καινοτόμου συστήματος θα αρχίζει μόνον αφότου θα έχει προηγηθεί περίοδος με αυξημένη είσπραξη φόρου προστιθέμενης αξίας στον τομέα των καυσίμων. Το δε συνολικό, οικονομικό όφελος για τους οδηγούς, αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένο.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ