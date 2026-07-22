Οι καταγγελίες έρχονται σε μία περίοδο όπου η νότια Ιταλία δοκιμάζεται από τις δασικές πυρκαγιές.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες που εξετάζουν οι ιταλικές αρχές στην Καλαβρία, σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι χρησιμοποιούν γάτες προκειμένου να βάλουν φωτιές σε δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλή της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομενίκο Κοσταρέλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές εντοπίστηκαν γάτες με εύφλεκτα υλικά δεμένα στις ουρές τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζώα αφέθηκαν ελεύθερα να κινηθούν σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση των εστιών.

Οι παραπάνω αποκαλύψεις έρχονται σε μία περίοδο όπου η νότια Ιταλία πλήττεται από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναφέρουν ότι έχουν συλλέξει και άλλα στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο οργανωμένου εμπρησμού. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αυτοσχέδιοι μηχανισμοί καθυστερημένης ανάφλεξης, καθώς και εύφλεκτα υλικά σε συνδυασμό με αναμμένα κεριά.

{https://x.com/SkyTG24/status/2079952106849509681}

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πολίνο, στην Καλαβρία, όπου δεκάδες μέτωπα παραμένουν ενεργά. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μέσα σε ένα μόλις 24ωρο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 160 επιχειρήσεις κατάσβεσης στην ευρύτερη περιοχή.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φιλοζωικές οργανώσεις. Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος κατέθεσε επίσημη μήνυση κατά αγνώστων και ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ για οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Υποψίες για οργανωμένο κύκλωμα εμπρηστών

Η χρήση ζώων για την πρόκληση πυρκαγιών δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην Ιταλία. Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια, με τις Αρχές να αποδίδουν ορισμένες υποθέσεις σε εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω των καμένων εκτάσεων.

Ερευνητές έχουν επισημάνει ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος φέρονται να προκαλούν σκόπιμα πυρκαγιές προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκτάσεις που στη συνέχεια αξιοποιούνται για επενδύσεις ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου καμένες αγροτικές εκτάσεις αποτέλεσαν στόχο εταιρειών που ενδιαφέρονταν για την εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας τόνισε ότι, πέρα από την ενίσχυση των ελέγχων, απαιτείται συνολική αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στους εμπρησμούς.

«Πρόκειται για απάνθρωπες πράξεις. Δυστυχώς, πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του CNN