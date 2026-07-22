Οι Αρχές προχωρούν σε εκκενώσεις οικισμών, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Σικελία και η Σαρδηνία, καθώς μαίνονται οι δεκάδες δασικές πυρκαγιές εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών νοτιάδων που πλήττουν τα ιταλικά νησιά.

Στην περιοχή του Αγκριτζέντο, νότια της Σικελίας, οι φλόγες έφτασαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τους οικισμούς, με τις Αρχές να εκκενώνουν προοληπτικά τουλάχιστον 100 κατοίκους. Στη «μάχη» έχουν ριχτεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου που υπάρχουν στο Αγκριτζέντο, όπως αποθήκες οξυγόνου, πρατήρια καυσίμων και μία μονάδα αποθήκευσης πυρομαχικών. Παράλληλα, εκκενώθηκε και μία κλινική, με 22 ασθενέις να απομακρύνονται σε ασφαλή τοποθεσία.

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Σε συναγερμό και οι 9 επαρχίες της Σικελίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Παλέρμο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε αρκετές περιοχές, μετά από δύο διαδοχικές νύχτες πυρκαγιών και εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Από τις 18 Ιουλίου, η πυροσβεστική υπηρεσία της Σικελίας έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενισχύοντας τις βάρδιες σε όλες τις περιφερειακές διοικήσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό συμβάντων.

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Νέα πύρινα μέτωπα καταγράφονται επίσης στις επαρχίες της Κατάνια και των Συρακουσών, ενώ πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μεταξύ των περιοχών Λετογιάνι και Παλιάρα, στην επαρχία της Μεσίνας, τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις μεσογειακής βλάστησης. Παράλληλα, τμήμα του οδικού άξονα SS186 κοντά στο Μονρεάλε παραμένει κλειστό εξαιτίας των πυρκαγιών.

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Οι ειδικοί αποδίδουν την ένταση των φαινομένων στον παρατεταμένο καύσωνα που προηγήθηκε, καθώς η ξηρασία έχει μετατρέψει τη βλάστηση σε ιδιαίτερα εύφλεκτη ύλη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Καλτατζιρόνε καταγράφηκε θερμοκρασία 45,3 βαθμών Κελσίου, ενώ μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 40 διαφορετικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Σικελία.

Αυξημένος κίνδυνος και στη Σαρδηνία

Σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής παραμένει και η Σαρδηνία, όπου οι αρχές πολιτικής προστασίας διατηρούν για αρκετές συνεχόμενες ημέρες πορτοκαλί προειδοποίηση για πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων οι Μπονόρβα, Βιλασόρ, Καρμπόνια και Τορτολί, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκδηλωθεί μεγάλες πυρκαγιές και στην ευρύτερη περιοχή του Κάλιαρι.

{https://x.com/volcaholic1/status/2079955510837620880}

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί περίπου 1.200 πυρκαγιές στη Σαρδηνία, εκ των οποίων οι 670 εκδηλώθηκαν μόνο μέσα στον Ιούνιο. Οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν ήδη τα 50.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 25% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και ισχυρούς ανέμους παραμένουν σε ισχύ και για τα δύο νησιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, επιχειρώντας ταυτόχρονα σε πολλά ενεργά μέτωπα.