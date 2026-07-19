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Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Το πτώμα ενός αθλητικογράφου, που πιθανότατα έπεσε θύμα δολοφονίας, βρέθηκε από πυροσβέστες οι οποίοι είχαν κληθεί να σβήσουν μια πυρκαγιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα γεγονότα πιθανότατα συνδέονται με μια ανθρωποκτονία», είπε ο εισαγγελέας του Σαλέρνο, Ραφαέλε Καντόνε.

Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο. «Φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν (…) και μετά τον έκαψαν στη βλάστηση», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

{https://x.com/nanana365media/status/2078898331925839950}

{https://x.com/LaStampa/status/2078840805670670558}

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«Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα απανθρακωμένο, σε τέτοια κατάσταση που αρχικά ήταν αδύνατον να καταλάβουμε αν επρόκειτο για άνδρα ή για γυναίκα».

Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι ο 53χρονος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Λούκα», κάλυπτε αθλητικές διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα ωστόσο εργαζόταν και στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.

{https://x.com/LaPresse_news/status/2078890249032442215}

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κάρλο Μπαρτόλι είπε ότι αναμένει τα συμπεράσματα της έρευνας «για να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε η βάναυση δολοφονία του συναδέλφου μας».