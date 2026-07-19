Οι έξι ταξιδιώτες- μία 28χρονη Βρετανίδα, δύο νεαρές Αυστραλές, δύο Δανές και ένας 57χρονος Αμερικανός- έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από βραδινή έξοδο στη δημοφιλή τουριστική πόλη Βανγκ Βιένγκ.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο έξι τουριστών στο Λάος, οι αρχές της χώρας δηλώνουν ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ούτε την ακριβή αιτία των θανάτων ούτε να αποδώσουν ποινικές ευθύνες για την τραγωδία που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα.

Οι έξι ταξιδιώτες- μία 28χρονη Βρετανίδα, δύο νεαρές Αυστραλές, δύο Δανές και ένας 57χρονος Αμερικανός- έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από βραδινή έξοδο στη δημοφιλή τουριστική πόλη Βανγκ Βιένγκ. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχαν καταναλώσει ποτά που περιείχαν μεθανόλη, μια εξαιρετικά τοξική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως ως βιομηχανικός διαλύτης και κατά καιρούς αναμειγνύεται παράνομα με αλκοόλ για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Λάος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί πως οι θάνατοι προκλήθηκαν από συγκεκριμένες ενέργειες ή από κάποιο πρόσωπο. Όπως εξήγησε, οι αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν νεκροψίες στις σορούς των θυμάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα απαραίτητα ιατροδικαστικά ευρήματα για την οριστική εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.

Αντιδράσεις κατά των τοπικών αρχών

Παρά το γεγονός ότι σε δείγματα βότκας από το αποστακτήριο εντοπίστηκαν υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις μεθανόλης, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν διώκεται για τους θανάτους των τουριστών. Αντίθετα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάθεση τροφίμων επιβλαβών για την υγεία και για λειτουργία παράνομης επιχείρησης, αδικήματα που επισύρουν ποινές έως ενός έτους φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αυστραλίας. Η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή της, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Λάος στην Καμπέρα για εξηγήσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους ταξιδιώτες διέμεναν στον ξενώνα Nana Backpacker Hostel, όπου αρκετοί επισκέπτες αρρώστησαν σοβαρά μετά την κατανάλωση δωρεάν σφηνών αλκοόλ. Νωρίτερα φέτος, δέκα άτομα που συνδέονταν με τον ξενώνα καταδικάστηκαν με αναστολή και χρηματικά πρόστιμα για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους από τη νοθευμένη αλκοόλη, με τη βρετανική κυβέρνηση να ξεκινά πρόσφατα ενημερωτική εκστρατεία για τους ταξιδιώτες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η δηλητηρίαση από μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει αρχικά εμετούς, υπνηλία και απώλεια ισορροπίας, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε τύφλωση, κώμα ή ακόμη και θάνατο.

Πηγή BBC