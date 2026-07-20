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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά πάνω από το Νεκροταφείο Σχιστού.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάνω από το Νεκροταφείο Σχιστού, στο Πέραμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της, καθώς η περιοχή διαθέτει χαμηλή βλάστηση και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών που επικρατούν.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επιπλέον υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι οποίες ενισχύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079168980778934342}