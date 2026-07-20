«Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε», είπε ο Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να κάνει πίσω στο ζήτημα της θέσπισης ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι η διάταξη θα αποσυρθεί εάν κριθεί ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.

Αναφορά στο θέμα αυτό- για το οποίο έχουν καταγραφεί διαφοροποιήσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία- έκανε ο Γιώργος Βλάχος κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Ο βουλευτής Α΄Ανατολικής Αττικής δήλωσε αντίθετος σε αυτή τη διάταξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μητσοτάκης: Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε

«Είναι σαφές, ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση. «Δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη και θα μπορούσαμε να μην το υποστηρίξουμε καθόλου για να μην ισχυριστούν ψευδώς οι αντίπαλοί μας ότι θα το καταψηφίσουν. Αυτή η παρέμβαση που κάνατε είναι πολύ σημαντική και δείχνει την ποιοτική διαφορά μας με τους αντιπάλους μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.