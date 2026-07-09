Τι είπαν οι γαλάζιοι βουλευτές στη συζήτηση της πρότασης της κυβέρνησης για θέσπιση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή.

Νέες διαφοροποιήσεις από πλευράς ΝΔ καταγράφονται κατά τη συζήτηση της πρότασης της κυβέρνησης για θέσπιση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή.

«Έχω καταθέσει τις απόψεις μου, ότι είναι λάθος. Εάν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, το βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ της ιδιότητας υπουργού και βουλευτή», τόνισε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

«Η άποψη που θέλει το βουλευτή, όταν γίνεται υπουργός να παραιτείται και να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, «δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Κωτσός.

«Υπήρξαν σχόλια, αναρτήσεις και προβληματισμοί για το ρόλο των βουλευτών. Υπενθυμίζω πως οι βουλευτές δεν διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσιου χρήματος. Άρα εάν θεωρήσουμε ως κατά τεκμήριο ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει το χρήμα, αυτό δεν συμβαίνει στα βουλευτικά γραφεία…», σημείωσε ο Λευτέρης Κτιστάκης.

«Θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την αντίθετη διαδρομή, δεν μπορεί να θεωρείται ότι το έργο του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο με βουλευτική ιδιότητα, ενώ η αντίστροφη πορεία είναι λευκή», ανέφερε εν συνεχεία, προσθέτοντας πως «με το θέμα του ασυμβίβαστου βαδίζουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, δεν έχω κατασταλάξει εάν αυτό είναι απαραίτητα κακό».

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Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος ζήτησε να μην αλλοιωθεί το πολιτικό σύστημα με το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού. Θυμίζουμε ότι επιφυλάξεις διατύπωσε σε προηγούμενη συνεδρίαση και ο Νότης Μηταράκης.