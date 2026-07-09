Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την απόφαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στις 13 Μαρτίου 2026, για τη διαμόρφωση των τελών του αεροδρομίου.

Την απόρριψη της προσφυγής της Ryanair κατά της απόφασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για τα αερολιμενικά τέλη του 2026 προβλέπει απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή επικυρώνεται το ύψος των τελών που είχε εγκρίνει ο ΔΑΑ, καθώς και το Πλαίσιο Στήριξης Βιωσιμότητας που εφαρμόζεται για το 2026.

Τι περιλάμβανε η πρόταση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την απόφαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στις 13 Μαρτίου 2026, για τη διαμόρφωση των τελών του αεροδρομίου. Η πρόταση διατηρούσε μειωμένο κατά 30% το Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Facility Charge) έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ παράλληλα προέβλεπε την εφαρμογή του Πλαισίου Στήριξης Βιωσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πλαίσιο προβλέπει εκπτώσεις από 0,80 έως 1,50 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ανάλογα με την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των αεροσκαφών, με βάση τη μεθοδολογία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Τα υπόλοιπα αερολιμενικά τέλη παρέμειναν αμετάβλητα.

Τι ζήτησε η εταιρεία

Η Ryanair προσέφυγε στην ΑΠΑ την 1η Απριλίου 2026, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα διαφοροποίησης των τελών παραβιάζει τις αρχές της μη διάκρισης, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας που προβλέπει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κριτήρια κατάταξης των αεροσκαφών και ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων δεν συνδέονται επαρκώς με τον περιβαλλοντικό στόχο, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF). Επιπλέον, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επαρκής διαφάνεια ως προς την κατανομή των κεφαλαιουχικών δαπανών μεταξύ αεροπορικών και μη αεροπορικών δραστηριοτήτων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει το ύψος των τελών. Ως τρίτο λόγο προσφυγής προέβαλε ότι οι προβλέψεις του ΔΑΑ για την επιβατική κίνηση του 2026 ήταν πρόωρες και μη ρεαλιστικές, ζητώντας την αναθεώρησή τους.

Τι υποστήριξε ο ΔΑΑ

Από την πλευρά του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της αεροπορικής εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι το Πλαίσιο Στήριξης Βιωσιμότητας βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του ICAO, εφαρμόζεται με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιβραβεύει τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν αεροσκάφη με καλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, τόνισε ότι η κατανομή του κόστους πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές, ενώ οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση στηρίχθηκαν στα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις τιμές των καυσίμων, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τους περιορισμούς χωρητικότητας του αεροδρομίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, εξετάζοντας τα στοιχεία και των δύο πλευρών, έκρινε ότι η προσφυγή ήταν τυπικά παραδεκτή, ωστόσο δεν διαπίστωσε παραβίαση των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό των αερολιμενικών τελών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, το Πλαίσιο Στήριξης Βιωσιμότητας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συνάφειας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, ενώ η διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, έκρινε ότι η μεθοδολογία κατανομής του κόστους και οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες και δεν δικαιολογούσαν την ανατροπή της απόφασης του ΔΑΑ.