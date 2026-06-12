H Ryanair έκανε λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς» και χαρακτήρισε την έρευνα «αβάσιμη», δηλώνοντας ότι αναμένει να αντικρούσει τις θέσεις της βρετανικής Αρχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στο μικροσκόπιο της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority – CMA) βρίσκεται η Ryanair, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν την πολιτική χρεώσεων που εφαρμόζει για τη διάταξη θέσεων οικογενειών που ταξιδεύουν με παιδιά. Η έρευνα αφορά ειδικά την πρακτική της εταιρείας να απαιτεί από τους γονείς να πληρώνουν για κράτηση θέσης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η χρέωση αυτή κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στις 8 λίρες ανά πτήση, ανά επιβάτη, και αφορά παιδιά ηλικίας από 2 έως 11 ετών.

Η CMA ερευνά κατά πόσο η συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να θεωρηθεί άδικος συμβατικός όρος και αν παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των τιμών και την αποφυγή «κρυφών χρεώσεων». Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ερώτημα εάν οι καταναλωτές ενημερώνονται εξαρχής για το συνολικό κόστος ή αν η επιβάρυνση εμφανίζεται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας κράτησης, αυξάνοντας τελικά την τελική τιμή του εισιτηρίου.

Σύμφωνα με την αρχή, η πρακτική αυτή ενδέχεται να εμπίπτει στην κατηγορία του λεγόμενου «drip pricing», δηλαδή της σταδιακής αποκάλυψης κόστους, πρακτική που έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2024. Παράλληλα, εξετάζεται αν η υποχρεωτική χρέωση για την οικογενειακή διάταξη θέσεων δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους επιβάτες, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν να μην πληρώσουν για συγκεκριμένη θέση.

Η Ryanair από την πλευρά της απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της είναι απολύτως νόμιμη και σύμφωνη με τους κανονισμούς περί αερομεταφορών και προστασίας καταναλωτή. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η διαδικασία κράτησης θέσης για γονείς και παιδιά είναι σχεδιασμένη με τρόπο που, σε πολλές περιπτώσεις, μειώνει το συνολικό κόστος ταξιδιού για τις οικογένειες τονίζει το euronews.com.

Όπως αναφέρει, όταν ένας ενήλικος επιβάτης πληρώνει για κράτηση θέσης, τα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί του μπορούν να καθίσουν δίπλα του χωρίς επιπλέον χρέωση, έως και για συγκεκριμένο αριθμό παιδιών ανά κράτηση. Παρά ταύτα, η CMA εξετάζει αν αυτή η πολιτική είναι σαφής και επαρκώς κατανοητή από τον μέσο καταναλωτή κατά τη στιγμή της κράτησης.

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Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για «αβάσιμη» και «λανθασμένη» προσέγγιση της ρυθμιστικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι θα αντικρούσει πλήρως τις κατηγορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας. Σε έντονο ύφος, η Ryanair αναφέρει επίσης ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη το συνολικό όφελος των χαμηλών ναύλων που προσφέρει η εταιρεία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και, όπως τονίζεται από την CMA, δεν έχει εξαχθεί κανένα συμπέρασμα σχετικά με πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι πρακτικές της Ryanair παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας καταναλωτών, δεν αποκλείεται να επιβληθούν υποχρεωτικές αλλαγές στην πολιτική της, καθώς και πιθανές κυρώσεις.