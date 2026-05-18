Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Neil Sorahan, ανέφερε ότι η αεροπορική εμφανίζεται «όλο και πιο σίγουρη πως δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αυτό το καλοκαίρι».

Η Ryanair δηλώνει «βέβαιη» ότι δεν θα αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων αυτό το καλοκαίρι, αλλά προειδοποιεί ότι όσοι καθυστερήσουν να κλείσουν τις διακοπές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους ναύλους.

Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι οι ναύλοι μειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές να αναμένεται να υποχωρήσουν κατά «μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό» στο τρίμηνο που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Η εταιρεία αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τους ναύλους αυτό το καλοκαίρι, με τις τιμές πλέον να αναμένεται να κινηθούν «σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα» με το περασμένο καλοκαίρι, μετά από προηγούμενη εκτίμηση για μικρή αύξηση κατά την περίοδο αιχμής.δηλώνει ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Neil Sorahan. «Οι κρατήσεις κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης είναι ενισχυμένες, αλλά αν οι επιβάτες το αφήσουν για τελευταία στιγμή, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους ναύλους», εξηγεί.

Ο ταξιδιωτικός κλάδος έχει επηρεαστεί από ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών αυτό το καλοκαίρι, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη. Η Ryanair τονίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων χάρη σε αποστολές από τη δυτική Αφρική, τη Νορβηγία και την αμερικανική ήπειρο.

Ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, δηλώνει ότι η αγορά είναι «υπερβολικά εύθραυστη» για αυξήσεις ναύλων ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει τις καταναλωτικές δαπάνες.

«Οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες διακοπών αναγκάζονται να μειώνουν τις τιμές ή, στην καλύτερη περίπτωση, να τις διατηρούν σταθερές, απλώς για να διατηρούν τη ζήτηση. Αν οι πιέσεις κόστους παραμείνουν έντονες, δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να αυξήσουν τις τιμές. Ευτυχώς, η Ryanair διαθέτει αρκετά ισχυρό ισολογισμό ώστε να αντέξει οποιεσδήποτε αναταράξεις».

Σημειώνεται πως η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη-ρεκόρ ύψους 2,26 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Ωστόσο, ανέστειλε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2027, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για εκτιμήσεις λόγω πιθανών αυξήσεων στο κόστος καυσίμων, στους περιβαλλοντικούς φόρους και στις μισθολογικές δαπάνες.

Η Ryanair ανέφερε ότι έχει αντισταθμίσει το 80% των αναγκών της σε καύσιμα έως τον Απρίλιο του 2027 σε τιμή περίπου 67 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο το μοναδιαίο κόστος καυσίμων θα μπορούσε να αυξηθεί αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι αναμένει αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων στην ΕΕ κατά 300 εκατ. ευρώ φέτος, φθάνοντας περίπου τα 1,4 δισ. ευρώ, «κάτι που καθιστά τις αερομεταφορές στην ΕΕ ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικές».

Οι μετοχές της Ryanair, που είναι εισηγμένες στο Δουβλίνο, υποχώρησαν περίπου κατά 4% στις πρώτες συναλλαγές το πρωί της Δευτέρας.