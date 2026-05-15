Σε προηχογραφημένη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κινεζικά πλοία θα αρχίσουν να φορτώνουν πετρέλαιο από το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Κίνα συμφώνησε να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού αργού πετρελαίου, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το Μπρεντ παράδοσης Ιουλίου ενισχύθηκε κατά 1,49%, φτάνοντας στα 107,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,55%, στα 102,74 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η κινεζική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε συμφωνία για αγορές αμερικανικού πετρελαίου, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις κινεζικές αρχές σε σχετικά αιτήματα σχολιασμού.

Οι αγορές παρακολουθούν παράλληλα τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Σι συμφώνησαν ότι τα Στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε στρατιωτικοποίηση της περιοχής ή επιβολή διοδίων στη διέλευση πλοίων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι η Κίνα αναμένεται να κινηθεί παρασκηνιακά ώστε να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ομαλή λειτουργία της διαδρομής εξυπηρετεί άμεσα τα κινεζικά συμφέροντα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.