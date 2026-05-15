Ο γιατρός στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμών παιδιών, μεταξύ 2013 και 2025.

Γερμανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε παιδίατρο για 130 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων βιασμών παιδιών, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και οδήγησε κλινικές να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας.

Ο 46χρονος γιατρός, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, βρίσκεται υπό κράτηση από τον Νοέμβριο, αφού μια μητέρα υποψιάστηκε ότι το παιδί της είχε κακοποιηθεί και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές. Ο γιατρός εργαζόταν σε κλινικές στο Βρανδεμβούργο.

Ανακοινώνοντας τις κατηγορίες αυτή την εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα φερόμενα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2013 και 2025. Δεν διευκρίνισαν πόσα παιδιά πιστεύεται ότι υπέστησαν κακοποίηση.

«Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αδικήματα κατά της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης σε συνολικά 130 περιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν κατηγορίες για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και βιασμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη η εισαγγελία.

Ο γιατρός φέρεται να διέπραξε τα περισσότερα από τα αδικήματα «στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων» σε κλινικές που διαχειρίζεται ο όμιλος υγειονομικής περίθαλψης Havelland σε πόλεις του Βρανδεμβούργου.

«Ο κατηγορούμενος παραμένει σε προσωρινή κράτηση», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις 6 Μαΐου. Περιφερειακό δικαστήριο στο Πότσνταμ θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη.

Οι Αρχές κατέσχεσαν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που πιστεύεται ότι περιείχαν σχετικές εικόνες.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η καταγγελία της μητέρας έγινε αφού το παιδί της φέρεται να κακοποιήθηκε ενώ νοσηλευόταν σε παιδιατρική πτέρυγα νοσοκομείου.

Όταν η υπόθεση ήρθε στο φως τον Ιανουάριο, ο όμιλος Havelland Kliniken δήλωσε ότι διεξάγει εσωτερική έρευνα με τη βοήθεια ειδικών. Όπως έγινε γνωστό, το «πρωτόκολλο των τεσσάρων ματιών», σύμφωνα με το οποίο δύο άτομα πρέπει να είναι παρόντα κατά την εξέταση ενός παιδιού, δεν τηρούταν πάντοτε.

Μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών, ο όμιλος εξέδωσε δεύτερη ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι θα «υποστηρίξει πλήρως» την εισαγγελική έρευνα και θα παράσχει κάθε σχετική πληροφορία.

Με πληροφορίες από Guardian