Η Γερμανία και η Γαλλία κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις στις σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές.

Οι επιβάτες σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησαν το 2024 συνολικά 8,7 δισεκατομμύρια ταξίδια, με τις μετακινήσεις να αντιστοιχούν σε 444,5 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα, σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά στοιχεία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το επιβατοχιλιόμετρο (passenger kilometre -pkm) αποτελεί μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στις μεταφορές και αντιστοιχεί στη μετακίνηση ενός επιβάτη με συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς — όπως οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό ή θαλάσσιο — σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για την αποτύπωση της συνολικής επιβατικής κίνησης και της απόδοσης των δικτύων μεταφορών.



Η Γερμανία και η Γαλλία κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις στις σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές, με 109,1 και 107,3 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Ιταλία με 55,9 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα.

Στον αντίποδα, έξι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν λιγότερα από 1 δισεκατομμύριο επιβατοχιλιόμετρα το 2024. Η Λιθουανία και η Εσθονία σημείωσαν από 0,4 δισεκατομμύρια, το Λουξεμβούργο 0,6 δισεκατομμύρια, ενώ η Λετονία και η Ελλάδα κατέγραψαν από 0,7 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα. Η Σλοβενία ακολούθησε με 0,9 δισεκατομμύρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας. Το Λουξεμβούργο κατέγραψε την υψηλότερη αναλογία επιβατών ανά κάτοικο στην ΕΕ, με 46,2 ταξίδια κατά μέσο όρο ανά πολίτη. Ακολούθησαν η Αυστρία με 35,6 και η Δανία με 35,2. Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η Ελλάδα με μόλις 1,4 ταξίδια ανά κάτοικο, η Λιθουανία με 1,8 και η Βουλγαρία με 3,3, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στη χρήση του σιδηροδρόμου μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.