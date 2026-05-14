Με απόφαση ΕΦΕΤ ανακαλούνται παραδοσιακά παξιμάδια.

Ειδικότερα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο άλευρο σίτου και έχουν προμηθευτεί το προϊόν με στοιχεία επισήμανσης: «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 gr, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΣ να μην το καταναλώσουν.

Τα παξιμάδια που ανακαλούνται

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου) προέβη σε δειγματοληψία, το προϊόν εξετάστηκε από το Γενικό Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι, ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι», δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου. Ε πιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

