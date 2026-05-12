Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν στην κατοχή τους το επίμαχο μοντέλο.

Με ανακοίνωσή της η Acer ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την καμπάνια ανάκλησης που εκτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ηλεκτρικά πατίνια ES Series 5 (AES015) καθώς υπάρχει πιθανότητα μία συγκεκριμένη βίδα να μην έχει σφιχτεί επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατά την παραγωγή.

Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε σταδιακά να χαλαρώσει κατά τη φυσιολογική χρήση. Σύμφωνα με την Acer «η παρούσα ενέργεια έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει τη βέλτιστη επιχειρησιακή ασφάλεια παρέχοντας στους πελάτες ενημέρωση συντήρησης service.»

Η ενημέρωση συντήρησης αποσκοπεί στο να βοηθήσει στη διασφάλιση της συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού σας πατινιού. Μάλιστα όπως σημειώνει η εταιρεία έχει ετοιμάσει ένα σύντομο βίντεο οδηγιών βήμα προς βήμα που δείχνει ποια βίδα πρέπει να ελεγχθεί και πώς να σφιχτεί σωστά.

Το βίντεο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Acer, η ανάκληση σχετίζεται με προληπτικό έλεγχο ασφαλείας λόγω πιθανής χαλάρωσης συγκεκριμένης βίδας κατά τη χρήση. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να πραγματοποιήσουν απλό έλεγχο και σύσφιξη της βίδαςστο σπίτι, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες της εταιρείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=MIVPokkbhYs}

Όπως σημειώνει η εταιρεία «υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ανακλήσεων προϊόντων και η συγκεκριμένη περίπτωση ταξινομείται ως σχετική με συντήρηση. Αν και τεχνικά πληροί τον ορισμό της ανάκλησης, ο απαιτούμενος έλεγχος και η ρύθμιση είναι αρκετά απλοί ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον χρήστη στο σπίτι. Δεν περιλαμβάνονται επιστροφές ή αντικαταστάσεις. Το Acer ES Series 5 (AES015) άρχισε να πωλείται από το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε πολλές χώρες. Εάν δεν μπορείτε να σφίξετε μόνοι σας τις βίδες ή δεν είστε βέβαιοι, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο Κέντρο Service της Acer.»

Η λίστα των χωρών όπου ισχύει η ειδοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και άλλες ευρωπαϊκές και μη αγορές. Για κάθε χώρα έχουν δοθεί ειδικά τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας με τα εξουσιοδοτημένα service της Acer, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λάβουν οδηγίες ή υποστήριξη σε περίπτωση που δεν μπορούν να εκτελέσουν μόνοι τους τον έλεγχο. Η εταιρεία τονίζει ότι πρόκειται για προληπτική διαδικασία συντήρησης και όχι για επιστροφή ή αντικατάσταση των πατινιών, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους.